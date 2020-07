Cade sul sentiero di notte, biker 29enne recuperato dal Soccorso Alpino

Intervento in notturna del Soccorso Alpino, che intorno alle 21.30 di martedì sera è stato attivato per soccorrere un ragazzo caduto in bici sul sentiero che da Sant’Anna porta a San Bernardo, sulle alture di Sestri Levante.

Le squadre del Soccorso Alpino sono arrivate sul posto in breve tempo, raggiunti da una seconda squadra, dai Vigili del fuoco di Chiavari e dalla Croce Verde di Sestri Levante.

Il ragazzo, 29 anni, è stato visitato dal medico del Soccorso Alpino poiché lamentava dolore al torace. Dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato con barella portantina dalla squadra del Soccorso Alpino e consegnato in strada alle cure della Croce Verde, ma ha rifiutato il ricovero in ospedale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto in supporto la Radiomobile dei Carabinieri di Sestri Levante .