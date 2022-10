Locomotore si incendia sui binari, muore macchinista: traffico ferroviario in tilt

Tragedia nella notte a Sanremo dove un operaio ha perso la vita nell'incendio di un locomotore.

Il macchinista stava lavorando sul lungolinea della ferrovia quando - per cause ancora da accertare - il mezzo si è trasformato in un rogo che non gli ha lasciato scampo. I vigili del fuoco, il 118 e le forze dell'ordine sono intervenuti sul luogo dell'incidente in corrispondenza della stazione sotterranea di Sanremo.

Ripercussioni sul traffico ferroviario rimasto bloccato dall'una di notte e ripreso solo su un binario alle 8.05 fra Taggia e Ventimiglia. Ritardi fino a 90 minuti registrati su treni previsti in transito a Genova nella mattina dell'11 ottobre.

La vittima, di cui non sono state ancora diffuse le generalità, lavorava per un'azienda in appalto a Rfi.

Trenitalia nella notte ha messo a disposizione servizi sostitutivi su strada tra le stazioni di Taggia e Ventimiglia in attesa della riattivazione della linea.

Rfi in una nota esprime "il proprio cordoglio per la vittima dell'incidente le cui cause sono in corso dei necessari approfondimenti".