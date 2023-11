Terapie intensive pediatriche, poche e carenti: "Voli salvavita per il Gaslini non possono diventare normalità"

Le terapie intensive pediatriche in Italia? Poche e mal distribuite secondo una lettera firmata da diversi esperti - tra cui anche medici del Gaslini di Genova - e pubblicata sulla rivista "The Lancet". Soprattutto all'ospedale pediatrico di Genova arrivano molti voli salvavita (l'ultimo caso pochi giorni fa da Lecce) ma, denunciano i medici, non deve diventare la normalità: anche perché sono procedure molto delicate, complicate, e che devono tener conto di molti fattori tra cui le condizioni meteo e dei piccoli pazienti. Insomma, interventi tutt'altro che banali che vengono eseguiti in casi straordinari e se c'è la possibilità, ma che rischiano di trasformarsi in ordinaria amministrazione per supplire la carenza di terapie intensive in Italia. L'invito è dunque a lavorare di più sulla sanità pubblica cercando di uniformare tutte le regioni.

A Genova arrivano voli salvavita da tutta Italia diretti al Gaslini: pochi giorni fa, come scritto prima, dalla Puglia, molti dalla Sardegna, ma anche dalla Campania, dalla Sicilia e così via.

La lettera-denuncia su "The Lancet" mette in evidenza che, per quanto riguarda le terapie intensive pediatriche nel Paese, i posti letto sono solo 273, a fronte di 9.788.622 potenziali pazienti da 1 a 18 anni. In pratica, un posto letto di terapia intensiva ogni 35.586 bambini e adolescenti, lontano dall'indicazione europea di un posto letto ogni 20-30mila piccoli. La Germania, per esempio, ne ha uno ogni 20mila. Secondo gli standard raccomandati, in Italia dovrebbero essercene 482. Mancano all'appello circa 200 posti letto in intensiva, con una carenza del 44,4%. Non solo. Sedici Regioni hanno meno del 25% dei posti necessari, sei non hanno nemmeno una terapia intensiva pediatrica, con il caso eclatante della Sardegna.

La lettera è firmata da Leonardo Bussolin, presidente della Società di anestesia e rianimazione neonatale e pediatrica italiana; Carmelo Minardi, del Dipartimento di Anestesia dell'azienda ospedaliero universitaria Policlinico San Marco di Catania; Giorgio Conti, del Policlinico universitario Irccs Gemelli di Roma; Andrea Moscatelli, dell'Unità di terapia intensiva pediatrica e neonatale dell'Irccs Gaslini di Genova; Simonetta Tesoro, dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia e past-president della Società di anestesia e rianimazione neonatale e pediatrica italiana, di cui Moscatelli è presidente designato da gennaio 2024.

Il loro appello è "fare in modo che ogni bambino con un grave problema medico possa beneficiare di cure della massima qualità, indipendentemente dall’area geografica in cui vive".

Particolarmente grave la situazione in Sardegna che non ha una terapia intensiva pediatrica: "Di solito i bambini che necessitano di trattamenti intensivi salvavita vengono trasferiti in elicottero all'ospedale Gaslini di Genova - viene sottolineato dagli esperti - qualche volta al policlinico Gemelli di Roma. Ma non è una procedura così banale, dipende anche dalle condizioni meteorologiche e richiede un grande impegno, perché trasferire un paziente critico in elicottero vuol dire che a bordo ci devono essere delle professionalità superlative per garantirne la massima sicurezza. La Sardegna deve avere una sua terapia intensiva pediatrica, i colleghi fanno i salti mortali ma se mancano le strutture e l'organizzazione, diventano pseudo-eroi e abbiamo visto con il covid che fine fanno gli eroi".