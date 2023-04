Sanità, privati accreditati senza gara: rilievo dell'Agcm a Regione e Alisa

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ultimo bollettino, ha bocciato la gestione degli accreditamenti da parte di Regione Liguria e Alisa, che per rispondere al problema delle lunghe liste di attesa, aggravato dalla pandemia, negli ultimi tre anni hanno prorogato i contratti con i soggetti privati accreditati per l'erogazione di prestazioni sanitarie, senza però passare da gare di evidenza pubblica.

"Un modello di gestione non corretto - dichiara il consigliere regionale del Pd, Roberto Arboscello -, che denunciavo con un'interrogazione in consiglio regionale già lo scorso 22 febbraio e che di fatto ha impedito il mancato ingresso di nuovi soggetti rispetto a quelli già contrattualizzati. Un'ulteriore conferma del fallimento del Programma Restart Sanità, che ha dato una risposta parziale e insufficiente al fabbisogno sanitario dei cittadini liguri".

"La giunta Toti, rivolgendosi ai privati - continua Arboscello -, non solo non è riuscita ad attenuare il perdurante disagio delle lunghe liste di attesa, ma ha evidenziato carenze in termini di trasparenza e di rispetto dei principi concorrenziali sanciti a livello nazionale e comunitario".

"Oggi un grande numero di pazienti liguri continua a rivolgersi fuori regione per farsi curare. Ci auguriamo - conclude il consigliere dem - che Regione Liguria e Alisa possano al più presto sanare le lacune di trasparenza nelle procedure, ricercando un maggiore efficienza erogativa in favore dei cittadini, così come rilevato dall'Agcm".