Miglior recupero post intervento chirurgico, la Regione s'impegna a estendere il protocollo Eras

Il Consiglio regionale, nel corso della seduta di martedì 2 maggio 2023, ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno 816, presentato da Brunello Brunetto (Lega Liguria-Salvini) e sottoscritto da tutto il gruppo, con cui si impegna la giunta a favorire l'adozione del protocollo Eras (Enhanced Recovery After Surgery, ovvero "miglior recupero post intervento chirurgico") come obiettivo strategico e operativo da tutti gli enti del sistema sanitario regionale all'interno dei rispettivi 'Piani delle performance'.

L'ordine del giorno chiede anche d'istituire un gruppo di lavoro per uniformarne l'applicazione sul territorio ligure e, promuovendo la relativa formazione del personale coinvolto, ad avviare un'indagine conoscitiva sulla sua attuale applicazione. Nel documento si spiega che il protocollo Eras è un percorso di cura integrato, che riduce gli effetti negativi dello stress chirurgico e l'insorgenza delle complicanze operatorie.

L'assessore alla sanità Angelo Gratarola ha annunciato il voto favorevole della giunta, spiegando che il protocollo Eras è una delle ultime grandi novità nella medicina, che viene già attuato in una parte delle strutture ospedaliere; Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha espresso parere favorevole all'ordine del giorno, sottolineando la necessità che il protocollo venga attuato su tutto il territorio; Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha annunciato il voto favorevole del gruppo, proponendo una relazione annuale sull'applicazione del Protocollo nella competente commissione consigliare; Roberto Centi (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha rilevato la necessità di insistere sul report affinché tutte le Asl liguri siano messe nelle stesse condizioni per attuare in modo omogeneo il protocollo; Paolo Ugolini (Mov5Stelle) ha annunciato voto favorevole, sottolineando la necessità di formare il personale in modo adeguato.

"Pre-abilitazione e recupero precoce dei pazienti sottoposti a chirurgia maggiore, con notevole riduzione dello stress chirurgico. L'assemblea legislativa della Liguria - ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto - ha approvato all'unanimità il mio ordine del giorno, che impegna la giunta regionale a favorire l'adozione del protocollo Eras (Enhanced recovery after surgery) come obiettivo strategico e operativo da tutti gli Enti del Sistema sanitario regionale e a istituire un gruppo di lavoro tecnico con il compito di uniformarne l'applicazione sul nostro territorio e di avviare un'indagine conoscitiva sulla sua attuale applicazione".

"Il protocollo Eras - prosegue Brunetto -, che si caratterizza per uso di tecniche chirurgiche mini-invasive, controllo del dolore con approccio multimodale, presa in carico del team anestesiologico, 'pre-habilitation' del paziente, 'counselling' pre-operatorio e ripresa post-operatoria precoce, ha come principali obiettivi il miglioramento del recupero dell'autonomia del paziente, la diminuzione dei tempi di ricovero, la riduzione dell'incidenza delle complicanze e l'aumento del livello di soddisfazione dei pazienti".

"Ricordo, inoltre - conclude Brunetto -, che per i pazienti sottoposti a interventi particolarmente delicati, come quelli oncologici, è necessario attuare una preparazione all'intervento a domicilio, con l'aiuto del 'caregiver', attraverso programmi di pre-abilitazione fisica, respiratoria e di immuno-nutrizione, indispensabile alla ottimizzazione dell'assetto immunitario, per migliorare la performance fisica e psicologica. Pertanto, considerato che l'applicazione del protocollo Eras ha dimostrato scientificamente di ridurre non soltanto i fattori di rischio, ma anche i tempi di degenza, con conseguente abbattimento delle liste di attesa, è molto importante che Regione Liguria abbia dato il via libera all'estensione della sua applicazione su tutto il nostro territorio".