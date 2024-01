Infermieri, Liguria sul podio delle regioni per numero

L'assessore alla Sanità, Angelo Gratarola, commenta positivamente i dati forniti dalla Fondazione Gimbe sullo stato di avanzamento del Pnrr Missione Salute al quarto trimestre 2023 riferito ai dati del personale infermieristico delle Regioni nel 2021. La Liguria in questo senso è preceduta solo dal Friuli Venezia Giulia e dall'Emilia Romagna a fronte di una media nazionale pari a 5,06 (media Ocs 9,9 ndr.).

"Con 6,65 infermieri ogni mille abitanti - commenta Gratarola - la Liguria è la terza Regione italiana per numero di professionisti dell'assistenza dipendenti nel sistema sanitario e tutto questo certifica che il piano assunzioni è stato ed è importante a dispetto di quanto qualche superficiale detrattore sostiene".

Una precisazione invece arriva dai dati nazionali forniti sull'Assistenza Domiciliare Integrata (Adi), che costituisce l'insieme di servizi e interventi socio sanitari erogati al paziente all'interno della sua abitazione.

"Siamo partiti da una base assistiti over 65 di 15.638 nel 2019, che rappresenta il 3,5% dei nostri over 65 - sottolinea Gratarola -. L'obiettivo finale, che risulta assegnato a Regione Liguria per il 2025, è quello di assistere 41.456 pazienti totali su una popolazione over 65 attesa di 437.342, ovvero il 10%. Al momento stiamo per traguardare il nostro obiettivo del 2023 pari a 33.113 anziani assistiti a livello domiciliare".

"Essere in linea con gli obiettivi assegnati dal Ministero della Salute ci sta consentendo di accedere a risorse importanti. Si tratta di 18 milioni per il biennio 2022-2023, per il 2024 la cifra è stimata in circa 29 milioni e nel 2025 sarà di 32", conclude.