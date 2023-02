Sanità, sbloccate le liste di attesa

Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità, nel corso della seduta del consiglio regionale di martedì 14 febbraio, l'ordine del giorno 825, presentato da Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa presidente) e sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta a rendere effettivo il diritto a poter accedere in tempi adeguati alle prestazioni sanitarie, anche attraverso un'adeguata informazione ai cittadini, e ad attivare tutti i percorsi opportuni per rendere praticabili le procedure dei percorsi di tutela, in caso di ritardi.

"Ci sono giorni di fatica e giorni di soddisfazione. Oggi abbiamo ottenuto due vittorie molto importanti - dichiara Sansa -. Primo. L'assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola, ha sbloccato tutte le liste d'attesa per esami e analisi. Come prevede la legge del 2005 e come chiedeva da giorni la Lista Sansa. Quando prenoterete una prestazione sanitaria non vi potranno più rispondere che le liste sono bloccate".

"Secondo. In Consiglio regionale - prosegue Sansa - è passato all'unanimità un ordine del giorno presentato dalla Lista Sansa. Lo hanno firmato opposizione e maggioranza. Si impegna la Giunta Toti a 'rendere effettivo il diritto' dei cittadini, previsto dalla legge, di effettuare comunque gli esami, quando non sia possibile prenotarli o non siano rispettati i tempi massimi di attesa, in regime di intra moenia o presso strutture private al solo costo del ticket".

"Insomma, da ieri i liguri - conclude Sansa - non potranno più sentirsi rispondere che le liste sono bloccate. E dovranno essere informati che hanno il diritto di effettuare comunque gli esami. Certo, dovremo vigilare che gli impegni siano rispettati. Segnalateci quando non succede. Ma è una vittoria importante per noi e per tutti i cittadini che ci hanno sostenuto".