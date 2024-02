Sanità, nel 2023 le liste di attesa si sono allungate di 850mila prestazioni

Nella consuete newsletter del lunedì con le 'Cronache dal Consiglio', il consigliere regionale Luca Garibaldi tratta anche il tema delle liste di attesa nella sanità, cresciute nel 2023.

"Nel punto stampa di qualche giorno fa - ricorda Garibaldi -, il presidente Toti, insieme all'assessore Angelo Gratarola, ha ufficialmente certificato il fallimento del Piano 'Restart Liguria', il piano di recupero delle liste d'attesa. Le dichiarazioni di Alisa, l'agenzia regionale per la salute, non lasciano spazio a dubbi: nel 2023, dopo le iniziative annunciate dalla Giunta Toti per abbattere le liste d'attesa, i risultati sono andati nella direzione opposta: un aumento di quasi un milione di prestazioni in lista d'attesa, per la precisione 850mila".

"Il quadro delineato dal direttore di Alisa Ansaldi è disastroso - prosegue Garibaldi -, le decisioni di investimento degli ultimi due anni sono state un fallimento evidente: l'acquisto continuo di prestazioni dai privati, senza una strategia definita e senza un focus sul potenziamento del personale ospedaliero, ha portato a un aumento esponenziale delle liste d'attesa, nonostante la crescente spesa di risorse (circa 60 milioni di euro, andati in gran parte ai privati)".

"E qual è la soluzione che si propone nel 2024? Continuare a fare la stessa cosa - attacca il consigliere regionale -. In un quadro in cui le singole Asl sono già in disavanzo e dove Toti è passato da annunciare 50 milioni per le liste d’attesa a investirne 12. Il resto andrà ai privati o a coprire i disavanzi?".

"E, in attesa dei nuovi dati, i vecchi numeri delle liste d'attesa restano sconvolgenti - chiarisce Garibaldi -: nel monitoraggio che mese per mese Alisa pubblica sul suo sito, vi sono anche i dati 'ex post', sulle prestazioni già effettuate. Sono appena usciti quelli di novembre e ve ne riporto alcuni, assai significativi: su 2.041 ecografie dell'addome da svolgere entro 10 giorni, (priorità breve), solo il 38,6% ha rispettato i tempi, il resto è andato oltre (la Asl 3 ha un tasso di risposta del 20% entro i tempi)".

"Delle 3.798 mammografie effettuate in maniera programmata (entro 120 giorni) solo il 50% è rimasta nei tempi. Su 609 Tac da svolgere entro dieci giorni, la risposta è stata positiva solo per il 48,3%. E stessi numeri si riscontrano su prime visite e altri esami diagnostici, in peggioramento dai mesi precedenti", conclude Garibaldi.