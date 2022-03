Liguria, 416 milioni i costi previsti per la sanità nel 2022

Regione Liguria ha approvato il bilancio di previsione 2022 di Alisa, l'azienda sanitaria regionale, nel quale è indicato un incremento di fondi di circa 26 milioni di euro rispetto alle risorse impiegate nell'anno 2021.

L'approvazione del nuovo piano finanziario è stata deliberata dal direttore generale Filippo Ansaldi, il documento ha aggiornato il livello dei costi necessari per l'operatività della strutture di Alisa, con un importante incremento delle risorse disponibili.

Le somme a disposizione della sanità ligure passano dai 389 milioni e 758mila euro del 2021 ai 416 milioni e 259mila euro previsti per l'esercizio 2022. Le maggiori risorse saranno destinate ad alcune voci specifiche.

Per la non autosufficienza ci saranno più di 22 miloni di euro. Nel 2022 maggiori fondi anche per l'ospedale Galliera, che potrà contare su una dotazione di 182 milioni 798 mila euro contro i circa 179 milioni del 2021. L'ospedale Evangelico quest'anno sarà finanziato con 46 milioni e 98 mila euro, un milione di euro in più rispetto al bilancio dell'anno precedente.

I contributi regionali destinati ad Alisa per coprire i costi sono circa 358 milioni di euro provenienti dal fondo sanitario regionele, mentre 6 milioni di euro saranno destinati alle spese per il personale dipendente di Alisa.