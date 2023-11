Sanità, anche per il 2024 in Liguria 'buco' da 35 milioni

"Anche per il 2024, la sanità ligure ha un disavanzo strutturale: un buco, per essere più prosaici, di 35 milioni". Lo denuncia il capogruppo del Pd in consiglio regionale, Luca Garibaldi, citando le tabelle che hanno accompagnato la discussione in commissione della nuova legge di bilancio.

"Altro che 'azzeramento del disavanzo' di cui parlava Toti negli scorsi anni: il buco c'è e conferma la situazione estremamente difficile dei conti della sanità ligure - prosegue il dem - anche questa è una responsabilità di Toti".

Per Garibaldi, "che dietro gli annunci roboanti di Toti, la sanità continui continuamente a degradare e a essere sull'orlo dell'implosione lo si vede ogni giorno. Le immagini del pronto soccorso dell'ospedale Galliera a Genova, con pazienti stesi per terra, ambulanze bloccate e barelle introvabili sono una pagina nerissima per la credibilità della sanità ligure".

Insomma, per il dem si tratta di "una situazione insostenibile, nonostante il grande sforzo che il personale medico e sanitario continua quotidianamente a porre nel proprio lavoro: mancano forme di coordinamento, di rafforzamento dei pronti soccorso, di gestione dei picchi influenzali. Insomma, manca una regia regionale, anche in questo caos", conclude.