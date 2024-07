Sanità, dati Lea: la Liguria è promossa ma la prevenzione peggiora

La Liguria è stata promossa per la garanzia dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), nell'ultimo monitoraggio del ministero della Salute, aggiornato a giugno e riferito alle prestazioni del 2022.

Al pari di altre dodici regioni, sufficienza ampiamente raggiunta in tutti e tre i macro settori in cui vengono accorpati gli 88 indicatori: prevenzione (61,41%), distrettuale (86,61%) e ospedaliero (77,49%).

Prevenzione: risultato sceso di 12,6 punti in un anno

Ma c'è un ma: se l'area distrettuale e quella ospedaliera presentano dati in crescita rispetto al monitoraggio scorso, lo stesso non si può dire per l'area della prevenzione, dove il risultato è sceso di 12,6 punti in un anno (61,41 contro 73,05 del 2021) e cinque indicatori su sei registrano punteggi in peggioramento. In ogni caso, comunque il dato è lontano da quel 50,85 del 2020.

Analizzando i dati delle singole aree, per quanto riguarda la prevenzione l'indicatore più critico è quello relativo alla copertura vaccinale contro morbillo, parotite e rosolia che non raggiunge la soglia di accettabilità. Ma questo potrebbe anche dipendere dal passaggio alla fonte informativa Avn E poi cinque indicatori su sei registrano punteggi in peggioramento.

Gli indicatori in "rosso" per le aree distrettuale e ospedaliera

Nell'area distrettuale, invece, l'unico indicatore che non raggiunge il livello di sufficienza è quello relativo ai ricoveri ripetuti in psichiatria. In quella ospedaliera, un altro indicatore sotto la soglia di sufficienza: quello relativo alla percentuale di pazienti over65 con diagnosi di frattura di femore operati entro due giorni che nel 2022 ha un punteggio pari a 27,6, stabile rispetto a quello del 2021.

Da sottolineare il miglioramento dell'indicatore relativo all'assistenza domiciliare, il cui punteggio passa da 67,9 del 2021 a 83,3 del 2022. Il rapporto contiene dati anche sulle liste d'attesa relative alla classe di priorità B, cioè prestazioni da eseguire entro 10 giorni: in Liguria l'82,04% viene erogato in tempi corretti, dato migliore della media nazionale (80,24%), ma in peggioramento rispetto al 2021.

Gratarola: "Sanità ligure capace di dare risposte concrete", Cgil: "Organico al collasso"

"Ancora una volta, nonostante i vani tentativi di strumentalizzazione politica, Regione Liguria ottiene dal ministero della Salute punteggi al di sopra della soglia di adempienza in tutte e tre le aree di assistenza e con una crescita ulteriore rispetto agli ultimi report: l'area della prevenzione collettiva e sanità pubblica, l'area distrettuale e ospedaliera - commenta l'assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola.

E ancora: "La sanità ligure si conferma, ancora una volta, capace di dare risposte concrete ai cittadini, inserendosi tra le Regioni che hanno raggiunto la sufficienza nella capacità di garantire pienamente ai cittadini i livelli essenziali di assistenza il risultato, poi, è particolarmente soddisfacente se si considerano i bisogni della popolazione ligure, tra le più anziane d'Europa, che richiede un'attenzione particolare nella presa in carico ai fini dell'assistenza".

"L’assessore regionale Gratarola - replica la Cgil Liguria - non può accontentarsi di qualche dato sui Lea per dirsi soddisfatto della condizione della sanità in Liguria. Dovrebbe chiedere il livello di gradimento sulla sanità ai liguri, magari rispetto ai pronto soccorso, le liste d’attesa o chiedere a tutti coloro che sono costretti a curarsi fuori regione. Di dati ce ne sono molti e i Lea non sono gli unici; inoltre i Lea, sono notoriamente inapplicati e quindi non rendono il quadro effettivo di quanto accade in sanità. Piuttosto che parlare di 'propaganda' l’assessore farebbe bene a concentrarsi su come rafforzare la medicina territoriale e di come trovare risorse per garantire un organico ormai al collasso".