Sanità e abbattimento delle liste d'attesa, nove milioni di euro ai privati accreditati

Ancora un provvedimento della Regione sulla sanità. Dopo il piano Restart, che per ora non sembra aver sortito effetti significativi, e dopo la legge per fare ripartire le visite di valutazione dell'invalidità, la Giunta regionale, su proposta del presidente e assessore alla sanità, ha stanziato undici milioni e 700mila euro per abbattere le liste di attesa.

Sul totale dei finanziamenti, nove milioni saranno destinati ad Alisa e utilizzati per aumentare le prestazioni della diagnostica per immagini con i privati accreditati e 2,7 milioni saranno destinati alla struttura 'Alma Mater' della Spezia per incrementare le attività chirurgiche generali, oculistiche e le attività ortopediche.

"L'obiettivo è quello di abbattere su tutto il territorio ligure, con un particolare riguardo alla Asl 5, le liste di attesa e aumentare l'offerta delle prestazioni, tenendo conto che i due anni di pandemia hanno rallentato l'erogazione dei servizi - spiega il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità -. In questo modo vogliamo intervenire con incisività, sia nei confronti della diagnostica, sia di quelle prestazioni di chirurgia anche in strutture non ospedaliere, al pari di quanto avviene in altre regioni, nella garanzia di elevati standard di sicurezza del paziente".