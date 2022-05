Uomo accoltellato in strada, è grave

Un uomo di circa 50 anni è stato accoltelalto alla schiena e a un braccio in via Moresco. Le sue condizioni sarebbero gravi. I fendenti lo hanno colpito in modo superficiale alle braccia e in modo più profondo nella schiena.

Quella che all'apparenza sembrava una lite tra due uomini è sfociata in un'aggressione che ha mandato uno dei all'ospedale. L'episodio è avvenuto davanti alla sede della polizia locale.

Il ferito è stato ricoverato in codice rosso al San Martino, trasportato dalla Croce San Fruttuoso con il dottore dell'automedica a bordo e la scorta della polizia di Stato che indaga sulla vicenda.