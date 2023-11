Teatro in lutto per la morte di Sandro Baldacci: attore, regista e docente

È morto all'età di 69 anni Sandro Baldacci. Regista e attore, esperto di comunicazione e dal 2001 docente presso il corso di laurea in Discipline delle arti della musica e dello spettacolo dell’Università degli Studi di Genova. Dopo aver studiato presso gli atenei di Genova e di Roma si era diplomato presso la scuola del Teatro Stabile di Genova, teatro con il quale aveva poi collaborato ininterrottamente dal 1981 a oggi.

Chi era Sandro Baldacci

Nel corso della sua carriera si è occupato di 'teatro sociale e terapeutico' dirigendo numerosi laboratori teatrali finalizzati all’integrazione dell’handicap e delle diversità sociali, per i quali ha messo in scena numerosi spettacoli teatrali. Era stato uno dei soci fondatori del Teatro Necessario, impegnato nel progetto di portare la drammaturgia in carcere con il 'Teatro dell'Arca', che sui social lo ricorda: "Sandro Baldacci, un maestro, una vita per il teatro, ci ha lasciato questa mattina, lasciando in tutti noi un vuoto incolmabile. Dicono di lui: 'la vita è un mistero. Conta cosa abbiamo fatto'. Sandro ha lasciato le sue opere. Indelebili, energia pura soprattutto in ambiente così cupo e complesso come il carcere. Il suo coraggio è stato come un fiore che nasce dall'asfalto".

Cordoglio anche da parte del Teatro Nazionale di Genova: "Con profondo dolore ricordiamo Sandro Baldacci, grande uomo di teatro, tenace e coraggioso. Non dimenticheremo l’emozione e l’entusiasmo degli attori detenuti del carcere di Marassi nei tanti spettacoli portati nel nostro teatro".

Rosario e funerale: le date

Il Rosario si svolgerà venerdì 17 novembre 2023 alle ore 18.30 presso la Chiesa dei Diecimila Crocifissi in Via Canevari, nella stessa parrocchia anche il funerale alle ore 11:45 di sabato 18 novembre.