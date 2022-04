Forte vento nella notte, ponteggi danneggiati a San Teodoro

Vento forte tra la serata di sabato 9 e la nottata di domenica 10 aprile con diversi interventi dei vigili del fuoco per rami e alberi pericolanti in diverse zone della città.

La situazione più problematica a San Teodoro in via Faenza dove i pompieri sono dovuti intervenire per alcuni ponteggi basculanti a causa del forte vento, alcune assi si sono staccate e sono finite in strada.

Fortunatamente in strada non c'era nessuno e non si registrano feriti, anche la poliza locale è intervenuta per i rilievi del caso.