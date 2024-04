Lanciano sassi contro le auto in transito, tre minori denunciati

Un gioco insensato si è concluso con tre denunce a carico di altrettanti minori italiani, che si erano messi a lanciare sassi contro i veicoli in transito. Le accuse sono di danneggiamento e getto pericoloso di cose.

È successo lunedì 1 aprile 2024, giorno di Pasquetta, in via Bologna a San Teodoro. Sul posto è intervenuta una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri, che ha fermato il malsano 'divertimento' dei ragazzi.

Colpita un'auto in transito, il cui guidatore fortunatamente non ha riportato ferite. In corso ulteriori accertamenti per la verifica di eventuali altri danni.

Il guidatore ha anche messo un post sul gruppo Facebook 'Sei di San Teodoro se...' per segnalare il pericolo. "Segnalo che mentre percorrevo via Bologna a salire - si legge nel post -, all'altezza dell'attraversamento pedonale dalla chiesa di San Marcellino, proprio sotto ai giardini di piazzale Pestarino, qualcuno mi ha lanciato una pietra sulla macchina in marcia. Visto che ho avuto anche altre segnalazioni volevo condividerlo. Fate attenzione in quel tratto e state attenti".

Per fortuna i carabinieri sono riusciti a individuare i presunti responsabili prima che potessero fare danni maggiori.

