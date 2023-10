Pugni in faccia per rubare un portafoglio: tre minorenni fermati dai carabinieri

I carabinieri della stazione di San Teodoro e Scali, in collaborazione con il nucleo radiomobile, hanno identificato e arrestato tre giovani minorenni, tutti originari dell'Albania, ritenuti i responsabili di una violenta rapina nella serata tra martedì 24 e mercoledì 25 ottobre 2023.

L'indagine è nata dalla denuncia della vittima dell'aggressione, uno studente fuori sede di Gorizia di 19 anni. Il giovane è stato avvicinato nella notte dal gruppo di adolescenti, i tre gli hanno chiesto del denaro e di fronte al rifiuto hanno reagito con violenza: pugni sul volto e spintoni nel tentativo di portargli via il portafoglio. Il 19enne è riuscito a divincolarsi e fuggire ed è stato medicato all'ospedale Galliera, dove ha ricevuto una prognosi di 30 giorni.

I carabinieri hanno avviato le indagini, rese più agevoli dal fatto che, pochi minuti dopo i fatti, tre minori albanesi ospitati presso una comunità del ponente

erano stati identificati in atteggiamento sospetto da una pattuglia del nucleo radiomobile, localizzandoli in orario e località compatibile con l'aggressione. La vittima ha poi riconosciuto in foto i tre minorenni che sono stati rintracciati in comunità, dove uno nascondeva anche sotto il letto 50 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Dopo l'identificazione e il fotosegnalamento sono stati portati presso un’altra comunità di prima accoglienza della città. Sono in corso ulteriori indagini su altri episodi simili avvenuti nelle ultime settimane, per capire se i responsabili possano essere sempre i tre minorenni.