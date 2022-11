Ubriaco, minaccia di morte la moglie davanti ai figli

Al loro arrivo sul posto, l'equipaggio dell'ambulanza della Misericordia ha trovato tre bambini e una donna in lacrime, mentre il marito ubriaco dormiva sul letto. La casa era a soqquadro e per terra c'erano tre telefoni cellulari danneggiati. L'intervento è avvenuto poco prima delle 20 di mercoledì 2 novembre nel quartiere di San Teodoro.

I soccorritori svegliano l'uomo, un quarantenne, che però dice di non aver bisogno di cure e firma il rapportino per non andare in ospedale. A quel punto la donna si avvicina ai ragazzi dell'ambulanza, chiedendo loro di non andare via in quanto il marito ha minacciato di ammazzarla.

A questo punto viene richiesto l'intervento della polizia. Marito e moglie vengono portati in questura a bordo di due volanti diverse. La donna racconta che il marito è solito consumare alcol e droga in presenza dei figli e, rassicurata dagli agenti, decide di sporgere querela.

L'uomo è stato quindi denunciato per maltrattamenti in famiglia e violenza privata, ma non è stato richiesto l'allontanamento da casa. Attivato il codice rosso mentre la donna è stata informata della possibilità di rivolgersi a un centro anti violenza cittadino.