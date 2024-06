Pusher in auto tradito dall'odore di hashish: al finestrino bussano i carabinieri

Il forte odore dell'hashish ha insospettito i carabinieri che, transitando in una zona appartata di San Teodoro, hanno notato un'automobile posteggiata con all'interno due persone.

I militari, dopo il controllo dei documenti, hanno deciso di effettuare una perquisizione personale. Un 26enne originario della Tunisia, con precedenti, è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio perché trovato in possesso di alcune dosi di hashish e di 245 euro probabile frutto di alcune precedenti cessioni di stupefacente. Insieme a lui anche un 20enne che ha ammesso di aver appena comprato la droga, motivo per cui è stato segnalato alla prefettura come assuntore.

Nelle ultime ore i carabinieri genovesi hanno anche arrestato due persone a Sestri Ponente perché hanno opposto resistenza ai militari dopo una lite in strada. Tornando alla droga, una coppia di genovesi è finita nei guai e denunciata perché nascondeva hashish in casa a Voltri.

