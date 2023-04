San Teodoro, crolla il tetto di un palazzo in via Ratti

È crollato il tetto di un palazzo a San Teodoro tra via Venezia e via Ratti. Fortunatamente non ci sono feriti nell'incidente avvenuto poco dopo le 15 di martedì 4 aprile.

Sul posto i vigili del fuoco e un'ambulanza della pubblica assistenza Misericordia. Ancora da chiarire le cause del crollo, ma si sa che nel palazzo erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Alle 16 circa è arrivato anche il personale della Pubblica incolumità per effettuare la verifica statica dell'edificio. Intanto è stata pre allertata la Sala emergenze della protezione civile per il supporto ai residenti, risultano 25 le persone che potrebbero essere sfollate dai dieci appartamenti abitati.

La poliiza locale ha chiuso il traffico in via Venezia all'altezza di piazza Sopranis per consentire l'intervento di messa in sicurezza, si passa soltanto in direzione monte. Rallentamenti sono segnalati anche in piazza Dinegro.