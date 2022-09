Scappa dall'ospedale, torna a casa e aggredisce la madre

Aggredita dal figlio, reduce da poche ore da un ricovero in ospedale. È successo nel primo pomeriggio di lunedì 26 settembre 2022 in un'abitazione nel quartiere di San Teodoro. Alla fine della storia madre e figlio sono stati accompagnati in ospedale in codice giallo e il ragazzo è poi passato in codice rosso.

Tutto ha avuto inizio al mattino quando il 19enne ha chiesto di essere portato all'ospedale Villa Scassi. Il giovane poi è riuscito a fuggire ed è tornato a casa, dove ha dato in escandescenze.

Oltre ad aver distrutto mezza casa, il ragazzo ha aggredito la madre e si è intossicato con pillole, barbiturici e psicofarmaci. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri, un'ambulanza della Misericordia e una della Croce Oro di Sampierdarena.

Mentre la madre veniva accompagnata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Galliera, il giovane è stato riportato allo Scassi, dove da codice giallo, è stato valutato in rosso.