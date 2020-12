Giallo in via Bologna, uomo accoltellato nella notte

È giallo su quanto accaduto all’uomo che la notte scorsa è stato portato all’ospedale San Martino con una ferita da arma da taglio.

L’uomo, 50 anni circa, è stato trovato sanguinante e ferito in un palazzo di via Bologna intorno alle 2. A chiamare le forze dell’ordine alcuni residenti che hanno sentito le urla e si sono preoccupati: all’arrivo degli agenti, l’uomo stava vagando nei pressi del palazzo, ferito, fortunatamente non in modo grave.

Il ferito è stato accompagnato da ambulanza e auto medica al San Martino, dove è arrivato in codice giallo, quello meno grave. Da capire adesso cosa sia accaduto.