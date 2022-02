Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 febbraio 2022, intorno alle ore 3, i vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti a San Salvatore di Cogorno per l'incendio di una canna fumaria.

Il tempestivo l'intervento della squadra dei pompieri in via dei Lunghi e le immediate operazioni di spegnimento hanno evitato che l'incendio potesse poi propagarsi anche al tetto della palazzina.