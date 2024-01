Cade in casa e non riesce a rialzarsi: anziano salvato dai vigili del fuoco

Attimi di paura (per fortuna con lieto fine) a San Salvatore di Cogorno nella prima mattina di oggi, giovedì 25 gennaio, quando i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in una palazzina per salvare una persona anziana che era caduta e non riusciva a rialzarsi.

Per fortuna è riuscita a chiamare aiuto, dunque sul posto verso le 6 sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Chiavari che, con un'autoscala, sono riusciti a entrare nell'appartamento per poi affidare l'uomo che aveva riportato vari traumi alle cure della Croce Rossa di Cogorno.