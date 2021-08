Sorpreso a spacciare, ingoia 12 ovuli di droga

A finire in manette è stato un cittadino del Mali di 31 anni, pregiudicato, di fatto senza fissa dimora, fermato dai carabinieri in salita San Rocchino

Nel pomeriggio di mercoledì 4 agosto 2021 i carabinieri di Carignano, a conclusione di una serie di accertamenti condotti nell'ambito di uno specifico servizio dedicato al contrasto del traffico di stupefacenti, in salita San Rocchino hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino del Mali di 31 anni, pregiudicato, di fatto senza fissa dimora.

Il giovane è stato sorpreso mentre tentava di cedere della droga a un acquirente. Nello stesso tempo i carabinieri hanno notato che lo spacciatore ingoiava, verosimilmente, le dosi di droga, che conservava in bocca. Subito bloccato, è stato accompagnato presso l'ospedale Galliera, dove, sottoposto ad accertamenti sanitari, si è appurato che il fermato aveva ingerito 12 ovuli, presumibilmente di cocaina crack, pertanto è statp ricoverato e piantonato.

Identificato e poi perquisito è stato trovato in possesso di due telefoni cellulari e oltre 500 euro in contanti, provento dell'illecita attività. L'acquirente, un genovese di 34 anni, trovato in possesso di una dose di eroina, sarà segnalato alla prefettura quale assuntore di stupefacenti. Droghe e denaro sono stati sequestrati.