Ladro in fuga perde il cellulare, torna a prenderlo e trova la polizia

La scorsa notte i poliziotti delle volanti hanno denunciato un algerino di 17 anni per tentato furto in abitazione in concorso con un altro soggetto rimasto ignoto.

Il giovane, dopo aver sfondato a calci la porta di una cantina ubicata in uno stabile di via San Quirico, ha cominciato a rovistarne gli interni. Interrotto dall'arrivo del proprietario, si è dato alla fuga, perdendo nel frattempo il proprio cellulare.

Tornato sulla scena del crimine per recuperarlo, il giovane si è imbattuto nei poliziotti chiamati dal proprietario.