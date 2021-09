Fuga di gas in via San Quirico, evacuate poste e attività commerciali

Fuga di gas in via San Quirico tra il ponte della Forestale e ponte Barbieri. Sul posto sono intervenuti intorno alle 12.40 i vigili del fuoco, i tenici Ireti e la polizia locale.

La strada è stata chiusa e si è resa necessaria l'evacuazione, per motivi di sicurezza, degli uffici postali e di alcune attività commerciali della zona. Vigili del fuoco ancora presenti sul posto intorno alle ore 14.30, una volta che sarà stata individuata e isolata la perdita inizieranno i lavori per la riparazione. La strada è stata riaperta a senso unico alternato intorno alle 15:30

Sempre intorno all'ora di pranzo i vigili del fuoco sono intervenuti anche in vico Inferiore Sant'Antonio nei pressi di via Gramsci per un'altra fuga di gas, in questo caso con meno conseguenze.