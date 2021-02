Compra la playstation online, via 500 euro dal suo conto in banca

I Carabinieri della stazione di San Martino hanno denunciato in stato di libertà per il reato di truffa in concorso un 22enne e un 28enne, entrambi residenti a Taranto e con pregiudizi di polizia per reati

contro il patrimonio e la persona.

I due maghi della truffa hanno convinto una 31enne genovese a fargli un bonifico di 500 euro per l'acquisto di una Playstation 5 messa in vendita su un e-commerce.

La console, però, non è mai stata consegnata.