Finto consulente bancario: truffa da 5mila euro

Al termine delle indagini partite in seguito a un denuncia sporta da una 30enne di Genova, i carabinieri della stazione di San Martino hanno denunciato in stato di libertà per truffa a mezzo internet un ragazzo campano senza precedenti.

Il 25enne si è presentato alla vittima come un consulente bancario e grazie a diversi raggiri è risucito a farsi accreditare 5mila euro su una carta prepagata.

I militari hanno perà rintracciato l'operazione e sono riusciti a risalire anche all'identità del truffatore.