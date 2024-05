Paziente statunitense salvata dai medici del San Martino: il ringraziamento del Consolato

Il capo della sezione consolare del Consolato generale degli Stati Uniti di Milano Dominic Randazzo ha fatto visita, accompagnato dall’agente consolare degli Stati Uniti a Genova Anna Maria Saiano, al reparto di neurochirurgia dell'ospedale San Martino, diretto dal professor Gianluigi Zona, per consegnare di persona a lui e al suo staff un certificato di apprezzamento e ringraziamento per le cure prestate a favore di una paziente americana. Ad accogliere la delegazione anche il direttore generale Marco Damonte Prioli.

"Per l’eccellente assistenza professionale e il supporto che hanno portato al ritorno sicuro di un cittadino statunitense negli Stati Uniti", si legge nel certificato. Trasportata d’urgenza a seguito di una brutta caduta, dopo una lunga degenza, durata oltre 4 mesi, arco temporale in cui è stata più volte operata dai neurochirurghi e trattata in stretta collaborazione con gli anestesisti-rianimatori, a marzo la signora è potuta rientrare negli Stati Uniti, dove a oggi la sua salute sta progressivamente migliorando.

"Ancora una volta - commentano dal San Martino - lo sforzo corale messo in campo ha permesso un successo che va a sottolineare la grande professionalità e capacità dei professionisti in forze al Policlinico di gestione di casi complessi".