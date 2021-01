Perquisizione per frode informatica, finisce con un arresto per droga

I carabinieri hanno perquisito l'abitazione per frode informatica, alla fine hanno arrestato il fratello del padrone di casa perché trovato in possesso di dosi di hashish e marijuana

Martedì mattina (19 gennaio, ndr) nel corso di una perquisizione domiciliare per i reati di “frode informatica e ricettazione” in casa di un genovese di 30 anni i Carabinieri di San Martino hanno arrestato per detenzione di droga il fratello 23enne momentaneamente ospitato in casa.

Il giovane aveva 20 grammi di hashish suddiviso in dosi e anche 40 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.

L’arrestato, in attesa del processo per direttissima di mercoledì è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando.