Aggredisce medico, infermiera e poliziotti al pronto soccorso: arrestato

Intorno alle 22 di lunedì 18 ottobre 2021 si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino, dicendo di essere scivolato sull'erba. Riscontrato dagli accertamenti medici che non vi erano motivi per trattenerlo, il paziente, un 56enne torinese, è stato dimesso, ma si è rifiutato di lasciare la propria brandina, agitandosi molto.

I poliziotti dell'ufficio prevenzione generale intervenuti hanno cercato insieme al personale sanitario di trovare una soluzione consona per il 56enne, che non solo ha rifiutato ostinatamente ogni proposta, ma ha iniziato a diventare aggressivo e a filmare tutti col proprio telefono, violando il regolamento ospedaliero sulla privacy.

Nel momento in cui le infermiere hanno cercato di rimuovergli l'ago cannula dal braccio per farlo scendere dalla barella, il 56enne ha cominciato a diventare violento, scalciando e sgomitando, graffiando un'infermiera fino a cercare di attingere i presenti col sangue che egli stesso aveva fatto fuoriuscire dal suo braccio.

Nel tentativo di bloccarlo gli agenti sono rovinati a terra insieme all'uomo e un medico è stato colpito da un calcio all'addome. Anche all'interno della questura il 56enne ha continuato a inveire contro gli operatori, minacciandoli di morte.

Il torinese, senza fissa dimora, è stato arrestato per violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, denunciato anche per interruzione di pubblico servizio, oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento. Dopo aver pernottato nelle camere di sicurezza, questa mattina è stato condotto al processo per direttissima.