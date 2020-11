Tragedia al San Martino, trovato morto paziente allontanatosi dal reparto

Tragico ritrovamento questa mattina all'interno dell'ospedale San Martino. Un paziente allontanatosi nella notte fra sabato e domenica dal padiglione Specialità è stato trovato privo di vita in un piazzale vicino al locale caldaie. Non pare essersi trattato di un gesto volontario.

La vicenda è in mano alla procura di Genova. Dopo che il personale del reparto si è accorto che il paziente non era nel suo letto, sono iniziate le ricerche. Anche le forze dell'ordine si sono messe in moto dopo la denuncia di scomparsa, depositata dai familiari dell'uomo.

Questa mattina purtroppo il tragico epilogo della vicenda. Sul posto sono intervenuti medico legale e polizia scientifica. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Solo dopo il via libera del magistrato, i familiari potranno fissare la data del funerale.

Il decesso, stando a quanto riferiscono dalla questura, pare dovuto a cause naturali. Dall'ospedale San Martino fanno sapere di essere a disposizione delle autorità competenti.