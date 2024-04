Picchiava i genitori ultraottantenni che non lo denunciavano per paura di ritorsioni, 50enne in carcere

Per la paura di ritorsioni, una coppia di anziani ultraottantenni e la figlia non aveva denunciato un uomo di 50 anni, figlio dei due e fratello della donna, da mesi responsabile di maltrattamenti sia fisici che psicologici, con violenze sfociate spesso in percosse e lesioni gravi ai danni dei suoi familiari.

Il culmine la scorsa notte, quando finalmente i carabinieri del nucleo Radiomobile di Genova hanno messo la parola fine all'incubo arrestando il cinquantenne, affetto da problemi psichici, che si trovava in casa dei genitori, nel quartiere di San Martino, a cui aveva chiesto una somma di denaro, negata dai due anziani . All'arrivo dei militari in casa era presente anche la sorella, la quale, intervenuta per calmare gli animi, è stata afferrata dai capelli, strattonata con violenza e fatta oggetto di sputi da parte del fratello.

Per provare a sviare le indagini, era stato proprio il fratello a chiamare i carabinieri, che però una volta in casa hanno avuto subito chiara la situazione, anche grazie alla ricostruzione fatta dai genitori che con le lacrime agli occhi hanno spiegato come il figlio, in cura presso il centro di salute mentale di Genova, da mesi era aggressivo nei loro confronti, arrivando a colpire il padre con una testata e a minacciare la madre puntandole un coltello da cucina a petto.

Gli episodi - riportano i militari in una nota - non erano stati denunciati per paura di ritorsioni e questo stato di ansia appariva ai Carabinieri in modo evidente perché l’anziano padre, disperato dalla situazione, nel narrare quanto accadeva tra quelle mura domestiche, si presentava visibilmente scosso, alternando crisi di pianto a tremori fisici.

L'uomo, già denunciato lo scorso anno dalla sorella, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Attualmente si trova rinchiuso nel carcere di Marassi.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp