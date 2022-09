Ospedale San Martino, via libera anche agli interventi in notturna

Via libera agli interventi chirurgici anche di notte all'ospedale San Martino. Lo ha comunicato il Policlinico spiegando di "aver programmato sedute aggiuntive dedicate alla bassa complessità nella fascia oraria 20.00-02.00 durante la settimana e il sabato mattina. Una decisione presa anche su impulso dell'assessorato alla Sanità di Regione Liguria e grazie alla disponibilità dei professionisti tutti operativi presso il San Martino, maturata per venire incontro alle esigenze delle altre aziende del sistema sanitario ligure, il cui orientamento condiviso sarà quello di dedicarsi sempre di più alla media-bassa intensità di cura".

"Le sedute di chirurgia notturne dimostrano come ancora una volta come la nostra sanità riesca, grazie agli sforzi dei medici, degli infermieri e degli oss, a soddisfare le necessità di tutti i cittadini, riuscendo a gestire sia casi ad alta complessità sia a bassa complessità - afferma il presidente della Regione Giovanni Toti - nonostante gli sforzi enormi prodotti per far fronte alla pandemia, in questi anni sono comunque aumentati gli interventi richiesti ad un Dea di 2° livello e di hub regionale di riferimento, pur mantenendo il ruolo fondamentale di coordinamento con le altre aziende del sistema sanitario regionale".

"L'orientamento del Policlinico, sempre più propenso alla gestione dei casi di alta complessità ad ogni livello e in coerenza con la missione affidatagli, ci impone comunque di essere disponibili verso le altre strutture del sistema sanitario ligure - sottolinea invece il direttore generale Salvatore Giuffrida - per questa ragione abbiamo deciso internamente di attivare le sedute notturne, attraverso un vero e proprio gioco di squadra, che non potrebbe concretizzarsi senza il profondo attaccamento di medici, infermieri e oss alla struttura di appartenenza, caratteristica non comune che rende il nostro Policlinico un'eccellenza a livello nazionale. La partenza del progetto è prevista agli inizi della prossima settimana, l'ottimizzazione del servizio è in corso e tutte le parti coinvolte hanno risposto con grande efficacia e velocità alle sollecitazioni delle direzioni".