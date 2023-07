Brucia l’ospedale San Martino, pazienti trasferiti di reparto

Un vasto incendio è divampato all'ospedale San Martino. Il rogo è scoppiato poco dopo la mezzanotte di mercoledì 19 luglio.

A prendere fuoco un gruppo di continuità, in area rianimazione M3: immediatao il trasferimento dei pazienti, messi tutti in sicurezza e spostati in rianimazione M4.

Alte colonne di fumo sono visibili da tutto il quartiere sul tetto del monoblocco, così come da diverse strade vicine è segnalato un forte odore di gomma bruciata. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti.

Sul posto stanno operando tre squadre dei vigili del fuoco e due mezzi speciali coordinati da un funzionario. "Siamo in costante contatto con i vertici dell’ospedale, il direttore generale Prioli e con l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola per essere aggiornati sull’evolversi della situazione", scrive il presidente Toti sui social. "I vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti per domare le fiamme, tutto il terzo piano è stato evacuato e i pazienti sono stati spostati in altri padiglioni. Grazie a chi è prontamente intervenuto e a chi sta lavorando per i nostri pazienti".