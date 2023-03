Incendio in un box: evacuato un palazzo

È rimasta chiusa un paio d'ore via Mosso a San Martino a causa di un incendio in un box in salita di santa Tecla nella serata di martedì 14 marzo 2023, tra le ore 21:30 e le 23:30.

I vigili del fuoco sono intervenuti nell'autorimessa, composta da diversi box singoli, in uno dei quali si era scatenato il rogo, sembra causato da uno scooter elettrico. Le due squadre intervenute si sono divise i compiti, la prima, quella preveniente dal distaccamento Mario Meloncelli, ha provveduto all'evacuazione del soprastante condominio, le cui scale erano invase dal fumo. Grazie a uno speciale cappuccio da mettere in testa alle persone da soccorrere, che fornisce la stessa aria che respirano i Vigili del fuoco, tutti gli inquilini sono stati condotti in zona sicura. Uno è stato condotto all'ospedale per accertamenti, in quanto aveva respirato del fumo prima dell'intervento dei pompieri.

L'altra squadra ha dovuto tagliare la porta principale dell'autorimessa, e, facendosi strada nel denso fumo, cercare il box interessato dalle fiamme. Trovato, hanno provveduto a tagliare la saracinesca anche di quello, per poter domare l'incendio. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che, per agevolare le operazioni dei vigili del fuoco, hanno chiuso via Mosso. I residenti del condominio sono poi potuti rientrare nelle proprie case.