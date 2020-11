Commesso chiude un occhio e l'amico ruba: furto da 700 euro al supermercato

Rubava al supermercato con la complicità di un commesso. A finire nei guai un genovese di 40 anni con precedenti e il dipendente del supermercato 24enne, entrambi denunciati a piede libero dai Carabinieri di San Martino.

Le forze dell'ordine erano state contattate da un addetto alla sicurezza di un supermercato Carrefour del quartiere che aveva notato qualcosa di strano.

Grazie alle indagini i carabinieri hanno accertato che nel mese di ottobre il 40enne aveva sottratto dal supermercato merce per un valore complessivo di 700 euro grazie al uo complice, addetto alle casse del supermercato. I due sono stati denunciati per "furto aggravato in concorso".