Detenuto ricoverato devasta la camera dell'ospedale

"Nelle ultime 24 ore è stato un vero e proprio bollettino di guerra per gli agenti in servizio nel carcere di Marassi". A lanciare l'allarme, denunciando due episodi violenti, è Fabio Pagani, segretario regionale del sindacato Uil Pa Polizia Penitenziaria.

Protagonista del primo episodio un detenuto di origini magrebine che nei giorni scorsi aveva cercato di introdurre un micro-cellulare in carcere, per eludere i controlli l'aveva ingoiato ed era stato operato d'urgenza al San Martino. "Dopo essersi ripreso - ha raccontato Pagani - ha deciso di protestare devastando la camera detentiva del reparto detenuti del San Martino, poi ha tentato di autolesionarsi, ma è stato bloccato dalla Polizia penitenziaria".

"Poco prima - ha spiegato ancora Pagani - un detenuto psichiatrico italiano ricoverato presso il reparto Spdc del San Martino, ha tentato di aggredire medici e infermieri. Bloccato dalla Polizia Penitenziaria, si è scagliato contro l’agente, procurandogli ferite guaribili in sette giorni".

Il sindacalista prosegue: "Da tempo ormai abbiamo lanciato, inascoltati, un grido di allarme sulle condizioni di lavoro in cui è costretta a lavorare la Penitenziaria, soprattutto quando gli agenti si recano in luoghi. Abbiamo fatto richieste precise ai vertici del Dap, chiedendo di rendere noto come intendono procedere al fine di garantire l’incolumità; quali disposizioni utili a prevenire gli eventi critici intendano impartire e quali procedure devono essere adottate durante le operazioni di servizio. Evidentemente il problema viene sottovalutato. Rivolgiamo quindi un appello al ministro della Giustizia affinché convochi un tavolo di monitoraggio utile a individuare soluzioni percorribili".