San Martino, chiude per lavori l'ingresso carrabile di largo Benzi

L'ospedale policlinico San Martino informa che mercoledì 24 maggio 2023, a partire dalle ore 7.30, si verificherà una sospensione della viabilità in corrispondenza dell'ingresso carrabile di largo Rosanna Benzi (lato via Pastore), con conseguente temporanea chiusura dello stesso, per lavori previsti al padiglione Sommariva.

L'accesso al policlinico con propri mezzi resterà possibile attraverso gli altri ingressi (rispettivamente in via Marsano e via Mosso).

L'ingresso carrabile di largo Benzi è stato riaperto a fine ottobre 2022 dopo la conclusione dei lavori per il parcheggio sotterraneo.