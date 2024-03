A scuola di legalità: "Il mio 'No' alla mafia", alunni premiati con un viaggio in Campania

Prosegue il 'progetto legalità' portato avanti dall'Istituto Comprensivo San Martino-Borgoratti del dirigente scolastico Paolo Tocco. Un percorso avviato negli anni scorsi nella scuola di piazza Remondini con diversi appuntamenti che hanno coinvolto gli studenti in flash mob, iniziative con le forze dell'ordine e approfondimenti in classe per conoscere meglio la storia del nostro Paese, a partire dagli anni drammatici e insanguinati della guerra Stato-mafia. Tra le iniziative di successo che sono state riproposte anche un concorso interno abbinato a una raccolta fondi, alla premiazione hanno partecipato esponenti delle forze dell'ordine e delle istituzioni locali.

Gli studenti delle classi prime, seconde e terze della Secondaria hanno potuto partecipare presentando i propri elaborati sul tema della lotta alla mafia in varie sezioni: letteraria (racconti e testi poetici), grafica (disegni su fogli A4), video e powerpoint (presentazioni e relazioni). I 15 vincitori, come nella scorsa edizione, hanno ottenuto un premio carico di significato, a coronamento del percorso di approfondimento sulla legalità svolto durante le lezioni in classe: un viaggio per conoscere e toccare con mano alcuni dei luoghi chiave della lotta alla mafia.

Lo scorso anno a Palermo, questa volta in Campania tra Napoli, Caserta e Casal di Principe, dove hanno partecipato alla commemorazione di don Peppe Diana, ucciso dal clan dei Casalesi il 19 marzo 1994 e ricordato con diverse iniziative proprio nei giorni scorsi.

