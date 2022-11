Blu Area a San Martino, Campora: "Aspettiamo la proposta del Municipio"

Tra i vari argomenti affrontati nel corso del question time della seduta del consiglio comunale di martedì 29 novembre 2022 c'è stata anche la Blu Area nel quartiere di San Martino. A tal proposito il consigliere Pd Alberto Pandolfo ha presentato un'interrogazione a risposta immediata.

"Vogliamo estendere ulteriormente la Blu Area al servizio dell'ospedale San Martino - ha detto l'assessore alla mobilità integrata e trasporti del Comune di Genova Matteo Campora -. Nei prossimi mesi sarà convocata una commissione consiliare e organizzato un gruppo di lavoro con Municipio Medio Levante, Genova Parcheggi e polizia locale per approfondire il tema e promuovere la digitalizzazione del pagamento dei parcheggi".

All'esponente dem che sottolineava l'utilità dell'introduzione della Blu Area davanti all'ospedale San Martino e la necessità di estenderla, coinvolgendo i cittadini e favorendo il pagamento del parcheggio da remoto, l'assessore Campora ha risposto che l'amministrazione "ha già iniziato ad accogliere le istanze del territorio e del Municipio Medio Levante, istituendo nuove Aree Blu in via sperimentale a rotazione funzionali all'utenza dell'ospedale San Martino a partire da via Mosso, via De Toni e via Marsano".

"Proprio in via De Toni - ha spiegato l'assessore Campora - abbiamo previsto la regolamentazione della sosta per prevedere e consentire brevi soste gratuite per il ritiro dei farmaci. Inoltre, abbiamo dato mandato a Genova Parcheggi di valutare l'efficacia di una possibile politica tariffaria integrata tra la zona ospedaliera interna e quella esterna".

Rimarcando l'importanza della continuità territoriale delle Aree Blu, Campora ha aggiunto che il Comune "ha chiesto al Municipio Medio Levante di formulare una proposta" per l'estensione dell'Area Blu al servizio dell'ospedale San Martino, ritenendo "opportuna la convocazione di una commissione consiliare nella quale approfondire il tema insieme a Genova Parcheggi e polizia locale e introdurre il pagamento da remoto dei parcheggi".