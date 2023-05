Carabiniere salva anziana colta da malore e bloccata in casa

È stato un brigadiere, libero dal servizio, a salvare un'anziana caduta in casa che gridava disperatemente aiuto.

È accaduto nella serata del 22 maggio a San Martino, in via Borgoratti. Il carabiniere smontato dal turno di lavoro stava rientrando a casa quando ha sentito le urla ed è intervenuto immediatamente. Un rapido sguardo allo scenario e ha individuato la casa da cui proveniva la voce, a quel punto ha chiamato i colleghi della radiomobile per entrare nell'appartamento.

Uno dei militari, rischiando di cadere nel vuoto arrampicandosi dal balcone, ha raggiunto la finestra aperta della camera da letto: la donna era semi svenuta sul pavimento.

La pattuglia ha allertato il 112 che l'ha trasportata d'urgenza al pronto soccorso del San Martino dalla Croce Rossa. L'anziana è stata sottoposta agli accertamenti e le sue condizioni di salute sarebbero in miglioramento.