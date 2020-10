Tenta la rapina armato di una lima, poi scappa con due bottiglie di vino

Un genovese di 31 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Genova Centro per aver rapinato un negozio di via San Luca, nel centro storico.

L'uomo, con precedenti di polizia, è entrato nel negozio armato di una lima e ha minacciato la proprietaria per farsi consegnare il denaro della cassa. La donna ha reagito ed è riuscita a farlo fuggire, ma prima di dileguarsi il rapinatore si è impossessato di due bottiglie di vino.

I carabninieri giunti sul posto, grazie alla descrizione della proprietaria del negozio, hanno rintracciato il rapinatore in un vicolo adiacente a via San Luca e l'hanno arrestato. Sarà processato per direttissima mercoledì 21 ottobre 2020.