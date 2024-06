Predoni dei distributori automatici, due denunce

A seguito di ripetuti danneggiamenti e furti ai danni di distributori automatici avvenuti nell'ultimo periodo nel centro storico, i carabinieri sono riusciti a individuare, quali sospetti autori di uno di essi, due uomini, entrambi con precedenti di polizia, un italiano 20enne e un pakistano di 30 anni irregolare sul territorio italiano.

Questi ultimi sono stati quindi denunciati dai carabinieri per furto aggravato per un episodio avvenuto in zona San Luca, nella notte dello scorso 16 aprile. Il danno causato si aggira intorno ai tremila euro.

Un 43enne marocchino invece è stato denunciato per furto aggravato poiché avrebbe asportato varie bottiglie di alcolici da un esercizio commerciale per un valore di circa 100 euro. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.