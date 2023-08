Tenta di vendere crack a un carabiniere in borghese, arrestato

I carabinieri del Nucleo Operativo di Genova hanno arrestato via San Luca nel centro storico per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un italiano di 20 anni, con vari pregiudizi di polizia.

Il giovane, mentre i militari, in abiti civili, erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, si è avvicinato a uno di loro e, scambiandolo per un potenziale consumatore, gli ha proposto di acquistare del crack.

Il giovane è stato quindi prontamente bloccato e perquisito e trovato in possesso di oltre 20 dosi di crack/cocaina ed hashish, nonché denaro contante, ritenuto provento dell'illecita attività. Lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati.