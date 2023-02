Ruba in un negozio, ma si dimentica il cellulare: rientra e trova la polizia ad aspettarlo

Ladro distratto ruba una felpa ma si dimentica il cellulare nel negozio. Torna per riprenderlo ma sulla porta trova la polizia.

È successo ieri pomeriggio, martedì 7 febbraio, in via San Lorenzo. Il ventenne è entrato nel locale con la fidanzata e dopo un breve giro ha infilato nello zaino la maglia senza accorgersi, però, di aver lasciato il suo telefono sugli scaffali.

Il titolare ha chiamato la polizia che è intervenuta con una volante. I poliziotti non hanno dovuto attendere molto per il ritorno del giovane e e a quel punto lo hanno fermato, identificato e denunciato per furto.

La merce è stata restituita al negoziante.