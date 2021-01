Litiga con la fidanzata, arriva la polizia e trova marijuana

Il giovane, che ha subito rassicurato gli agenti, minimizzando l'accaduto e dichiarando di essere rimasto solo in casa, si è poi fiondato in camera per nascondere un involucro, mossa che non è sfuggita agli agenti

È buona norma, quando si attendono ospiti a casa, dare una risistemata, anche solo facendo sparire oggetti che sono in giro e fanno disordine. Questa volta però la visita è stata a sorpresa e si è conclusa con una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente a carico di un 22enne genovese.

Nel primo pomeriggio di mercoledì 27 gennaio i poliziotti dell'ufficio prevenzione generale sono intervenuti in un'abitazione di salita San Leonardo nel centro storico dove era stata segnalata una lite tra fidanzati. Ad aprire la porta il giovane, che ha subito rassicurato gli agenti, minimizzando l'accaduto e dichiarando di essere rimasto solo in casa.

Non convinti, gli operatori hanno insistito per verificare all'interno, provocando così uno scatto repentino del ragazzo, che si è diretto alla stanza da letto per nascondere un involucro in bella vista sul comodino. Notata la mossa, gli agenti hanno rinvenuto in un cassetto 11 grammi di marijuana, un bilancino e materiale da confezionamento.