Ciclista cade e fa un volo di 8 metri, in elicottero al San Martino

Brutto volo per un biker impegnato su un sentiero dell'Acquedotto, a Molassana. L'uomo è precipitato per 8 metri e per fortuna non ha perso conoscenza, i soccorsi sono stati allertati da alcuni passanti.

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 29 marzo quando i vigili del fuoco sono intervenuti, in collaborazione con il soccorso alpino, in salita della Liggia.

Il ciclista è caduto mentre percorreva il sentiero verso i laghetti Fossato di Cicala finendo nella boscaglia sottostante. Stabilizzato dal personale del 118 è stato poi issato, con il verricello, a bordo dell'elicottero per il trasporto all'ospedale San Martino.