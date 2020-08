Dal ministero 3 milioni per la Casa dei cantautori liguri

Per la Casa dei Cantautori Lig/uri sono in arrivo 3 milioni.

La cifra stanziata dal ministro per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini nel Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali", consentirà il proseguimento dei lavori di restauro dell'Abbazia di San Giuliano in corso Italia.

Nel complesso monumentale nascerà il nuovo polo culturale dedicato alla musica dei grandi autori liguri della canzone italiana.